Maduro: Bolton, Trump'ın bizimle diyalog kurmasını engelliyor

Venezüella lideri Nicolas Maduro Sputnik'le röportajında bir kez daha ABD hükümetinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu ama erken seçim çağrılarını 'şantaj' olarak gördüğünü söyleyen Maduro ayrıca, Rus mevkidaşı Putin'le siyasi ve askeri alanda da olmak üzere çok iyi bir iletişimleri olduğunu anlattı.

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido başta ABD olmak üzere bir dizi ülkenin desteğini arkasına almışken Sputnik'e röportaj veren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinin öldürülmesi için talimat verdiğini düşündüğünü söyledi.

Maduro "Buna şüphe yok. Trump, Kolombiya hükümetine, mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bir gün bu olursa, bunun sorumluluğu hem Trump’ın hem de Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque'da olacak” dedi. Maduro, kaderinin Tanrı'nın ellerinde olduğunu, Venezüella halkı ile istihbarat servisi tarafından da korunduğunu ifade etti.

'BOLTON, TRUMP'IN BİZİMLE DİYALOG KURMASINI ENGELLİYOR'

Maduro, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Trump’ın Venezüella hükümeti ile iletişim kurmasını engellediğini de söyledi. Maduro “Yıllardır kişisel düzeyde bir diyalog kurmaya çalışıyorum. Ancak Bolton, Trump’ın bizimle diyalog kurmasını engelledi. Bunu engellediğine dair bilgim var” dedi.