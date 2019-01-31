'ABD, Suriye'de tampon bölge için yeni bir güç oluşturacak'

Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'deki tampon bölge planının ayrıntılarını yazdı. Buna göre Trump yönetimi, tampon bölgeyi yeni oluşturulacak bir Batılı gücün korumasını istiyor.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından kurulacağı belirtilen tampon bölgeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Washington, Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında olası bir çatışmayı engellemek için Batılı ülkelerden bir koalisyon oluşturmayı planlıyor, söz konusu tampon bölgeyi de bu koalisyonun korumasını istiyor.

Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, tampon bölgenin müttefikleri Fransa, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulmasını planlıyor.