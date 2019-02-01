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17:57 01 Şubat 2019
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    Trump: Başkanlık yaptığım için muazzam miktarda para kaybediyorum

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    Kendisinin ABD Başkanlığı koltuğunda oturmasından sahibi olduğu şirketlerin her türlü istifade ettiği suçlamalarını reddeden Trump, tam tersine, memlekete hizmet aşkı yüzünden tüm zamanların en büyük kaybedenlerinden biri haline geldiğini savundu.

    Karikatür

    Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın başı olarak girdiği 2016 başkanlık seçimlerinden aşırı sağcı söyleminin de etkisiyle muzaffer çıkmış Donald Trump, çok dertli.

    Etik uzmanlarının tavsiyelerine uyup sahibi olduğu işletmeleri satmak yerine kontrolü iki oğlunun başkanlığını yaptığı bir vakfa devreden ve her an geri alabilecek pozisyonda tutan Trump'a, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, başkanlık koltuğundaki ilk iki yılında yaklaşık 1400 çıkar çatışmasına neden olduğu gibi saptamalar hatırlatıldı.

    Kendisinin ABD Başkanlığı koltuğunda oturmasından sahibi olduğu şirketlerin her türlü istifade ettiği ve karlarına kar kattığı suçlamalarını reddeden Trump, 'Beyaz Saray'da ABD'ye hizmet ettiği için muazzam miktarda para kaybettiğini' söyledi.

    "Bu işi yaparken muazzam miktarda para kaybettim. Mesele para değil, bunun (ABD Başkanlığının) tüm zamanların en büyük kaybedenlerinden biri olması" diyen Trump, "Neyse, çok şükür, bildiğiniz gibi paraya ihtiyacım yok" diye eklemeyi ihmal etmedi.

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    Etiketler:
    Beyaz Saray, Donald Trump, ABD
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