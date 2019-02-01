'ABD, Türkiye'nin Venezüella'yla altın ticaretini incelemeye aldı'

Bloomberg'in Constantine Courcoulas imzalı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanıyla mücadele sorumlusu Marshall Billingslea'nın cuma günü Ankara'da Türk yetkililerle yapacağı görüşmede Venezüella ile ticari ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.
ABD'li bir üst düzey yetkilinin ifadelerine dayandırılan iddiaya göre, ABD uyguladığı yaptırımların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Venezüella ile Türkiye arasındaki altın ticaretini incelemeye aldı. İncelemeler kapsamında, ABD yaptırımlarının ihlal edildiğinin tespiti durumunda 'ABD'nin harekete geçeceği' kaydedildi.
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