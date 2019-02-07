Rus uzman: Trump, Suriye’de ABD galip gelmiş izlenimi vermeye çalışıyor

Sputnik’e konuşan Batyuk, Trump’ın 'Suriye’de IŞİD kontrolünde hiçbir bölge kalmadı' açıklaması yapma planının, ülkeden galip ayrıldıklarını gösterme çabası olduğunu kaydetti.

Batyuk “Bu güçlerinin çekilmesine yönelik bir bahane. Trump ABD’lilerin bayrakları dalgalanarak, galip olarak geldiği izlenimi vermeye çalışıyor, ancak tüm bunlar bölgede ABD’nin müttefiklerini destekleyemediği ve pozisyonunun zayıfladığı şeklinde anlaşılacak” dedi.

‘TEK SORUN TERÖRİSTLER DEĞİL’

Batyuk’a göre, böyle bir durumda ABD’ye güvenen bölgedeki güçler yeni müttefik arayışını göz önünde bulunduracak. Ayrıca Suriye’deki durum ve Irak’ın batısında durum hâlâ istikrarsız ve zorlu.

Batyuk “Bölgede sadece IŞİD yok, başka teröristler de var. Elbette istikrarsızlığa yönelik tehdit sadece teröristlerden değil, bölgedeki ciddi etnik-mezhepsel çatışmalardan kaynaklanıyor. Ayrıca bir tarafta Kürt sorunu da var” dedi.