‘ABD, Türkiye’nin karşısında askeri ürünleriyle hokkabazlık yapıyor’

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Ankara'da bir grup gazeteciye konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili Türkiye'nin hem Rusya'dan S-400, hem ABD'den Patriot füzeleri almasının mümkün olmayacağını belirterek "Türkiye, S-400 alırsa ABD, Türkiye'ye Patriot'ların satışı için yürüyen süreci durduracaktır, ABD hükümetinin görüşü bu yöndedir" dedi.

Rus Arsenal Oteçestva dergisinin satış müdürü Aleksey Leonkov, Sputnik’e konuyla ilgili açıklamasında, Amerikan tarafının Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerini ve F-35 savaş uçaklarını satın almasına izin vererek ya da satışını yasaklayarak askeri ürünleriyle ilk kez hokkabazlık yapmadığını söyledi.