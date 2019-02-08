Mogherini: Venezüella’daki krizin çözümünü ülke halkı kendisi bulmalı

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılan Venezüella Temas Grubu toplantısının açılış konuşmasını yapan Mogherini, “Grubun amacı, Venezüellalılara süreçleri ve çözümleri dayatmak değil. Krizin çözümünün, Venezüella halkından gelmesi gerektiği ortada” ifadelerini kullandı.

Avrupalı diplomat, Venezüella halkının acılarını arttırmamak ve kaotik süreçten kaçınmak için tek çözümün barışçıl çözüm olduğunu kaydetti.

Venezüella’daki durumun tüm bölge içinde ve dışında istikrarsızlık riski taşıdığını belirten Mogherini, “Bu yüzden iç şiddetten ve dış müdahaleden kaçınmak ve erken seçimlere yol açacak güven aşılayıcı politik süreci başlatmak önemli” dedi.