ABD'den Avrupa'ya Rusya'ya karşı Stryker desteği

Amerikan Fox News televizyonunun haberinde, ABD'nin Avrupa'da çok işlevli Stryker zırhlı muharebe araçları konuşlandırmayı planladığı ve şimdiden bu söz konusu zırhlıları insansız hava araçları (İHA), lazer, top ve füze savunma sistemleri ile donatarak modernize etmeye başladığı kaydedildi.

Habere göre Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırma çalışmalarının 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

Stryker'ların kısa menzilli Hellfire ve Stinger füzeleri, Javelin tanksavar füze sistemleri, dikey kalkış ve inişli Shrike 2 İHA ve karşı tarafın İHA'larını imha edebilen 5 kilovatlık lazerlerle donatılması bekleniyor.

Fox News ayrıca ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırılması yönündeki karara neden olduğu tahmin edilen ‘Rusya'nın Avrupa'daki Düşmanca Önlemleri' başlıklı raporu sundu.