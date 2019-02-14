Kayıt
14:32 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    ABD'den Avrupa'ya Rusya'ya karşı Stryker desteği

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 31

    ABD'nin Avrupa'da çok işlevli Stryker zırhlı muharebe araçları konuşlandırmayı planladığı öğrenildi.

    Karikatür

    Amerikan Fox News televizyonunun haberinde, ABD'nin Avrupa'da çok işlevli Stryker zırhlı muharebe araçları konuşlandırmayı planladığı ve şimdiden bu söz konusu zırhlıları insansız hava araçları (İHA), lazer, top ve füze savunma sistemleri ile donatarak modernize etmeye başladığı kaydedildi.

    Habere göre Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırma çalışmalarının 2020'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

    Stryker'ların kısa menzilli Hellfire ve Stinger füzeleri, Javelin tanksavar füze sistemleri, dikey kalkış ve inişli Shrike 2 İHA ve karşı tarafın İHA'larını imha edebilen 5 kilovatlık lazerlerle donatılması bekleniyor.

    Fox News ayrıca ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun hazırladığı ve Stryker zırhlılarının Avrupa'da konuşlandırılması yönündeki karara neden olduğu tahmin edilen ‘Rusya'nın Avrupa'daki Düşmanca Önlemleri' başlıklı raporu sundu.

    İlgili konular:

    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    ABD'nin hükümet borcu tarihin en yüksek seviyesinde
    Macaristan Dışişleri Bakanı: Batı ülkeleri ikiyüzlülük ediyor
    Rusya Dışişleri: ABD, INF Anlaşması ihlalimize dair hiçbir kanıt sunmadı
    Abluka altındaki Katar’a Fransa’dan destek
    Etiketler:
    Stryker, Avrupa, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    • Karikatür
      Son güncelleme: 14:08 14.02.2019
      14:08 14.02.2019

      Türkiye-Rusya-İran zirvesi, Suriye'de çözümün kaderini belirleyecek

      Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.Dördüncü kez düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvede, terörden anayasa konusuna kadar bölge için önemli konular masada olacak. Liderlerin zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacağı belirtildi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 22:11 13.02.2019
      22:11 13.02.2019

      ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’

      ABD’nin Türkiye’ye Rus hava savunma sistemlerini almama çağrısını değerlendiren Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden uzman Vladimir Fitin, Amerikalıların Rus-Türk görüşmelerinin her aşamasında S-400 anlaşmasını önlemeye çalıştığını belirtti.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 14:44 13.02.2019
      14:44 13.02.2019

      ABD'nin hükümet borcu tarihin en yüksek seviyesinde

      ABD'de hükümet borcu, 22 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 22:18 12.02.2019
      22:18 12.02.2019

      Macaristan Dışişleri Bakanı: Batı ülkeleri ikiyüzlülük ediyor

      Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ortak basın toplantısında Rusya'yı hedef aldı.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    Türkiye-Rusya-İran zirvesi, Suriye'de çözümün kaderini belirleyecek
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet