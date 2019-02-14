Türkiye-Rusya-İran zirvesi, Suriye'de çözümün kaderini belirleyecek

Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.Dördüncü kez düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvede, terörden anayasa konusuna kadar bölge için önemli konular masada olacak. Liderlerin zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün Soçi'de yapacağı Astana formatındaki üçlü zirve hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, "Hiç kuşkusuz, İdlib'deki durum gündemde olacak ve bölgede süren terör örgütleri varlığı mutlaka istişare edilecek ve Soçi mutabakatının tamamıyla uygulanması gerektiğinin altı çizilecek" dedi.

Suriye'de istikrarın sağlanması açısından 17 Eylül 2018'de Putin ve Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinin temel unsurlardan biri olduğunu kaydeden Peskov, bunun siyasi çözüm sürecine geçiş için gereken koşulların oluşmasını sağlayacağını vurguladı.