Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yu Venezüella'da olası bir güç kullanımına yönelik uyardığını belirterek, ABD'nin Venezüella'nın ekonomik ve mali varlıklarına yönelik eylemlerinin ‘yüzyılın zaptı' olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Tek taraflı kısıtlamaların artırılması sadece Venezüella ekonomisinin ve petrol endüstrisinin temellerine zarar vermekle kalmıyor, finansal ve sosyo-ekonomik durumun hızlıca kötüleşmesine, nihayetinde de Venezüella devlet yapısının bozulmasına yol açıyor" dedi.

Zaharova, ABD'nin Venezüella'nın ekonomik ve mali varlıklarına yönelik yaptırımlarıyla yapmaya çalıştıklarının ‘yüzyılın zaptı' olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.

‘ASKERİ MÜDAHALE ABD'NİN ÖNCELİĞİ OLABİLİR'

Washington'ın Venezüella'da bir cepheleşme senaryosu belirlediğini ve Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ettiğini belirten Zaharova "Manipülasyondan provokatif medya spekülasyonlarına, doğrudan şantaja ve nefrete teşvike kadar, bilgi ve psikolojik baskı yöntemlerinin tamamı kullanılıyor. Ana hedef silahlı kuvvetler" ifadelerini kullandı.

‘LAVROV, POMPEO'YU UYARDI'

Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezüella'ya yönelik güç kullanarak yapılabilecek olası bir müdahaleye karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.