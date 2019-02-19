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    16 eyalet Trump'a dava açtı: Yetkilerini kötüye kullanıyor

    Karikatür
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    ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek amacıyla ilan ettiği ‘ulusal acil durumun' kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Kaliforniya'nın başını çektiği eyaletler, Trump'ın başkanlık yetkilerini kötüye kullandığını savunuyor.

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    Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne başvuru yapan eyaletler Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve Michigan olarak sıralandı. Maryland dışında tüm bu eyaletlerin valisi Demokrat ve belediye meclislerinde de çoğunluk durumundalar. Eyaletler, duvar inşasının milyonlarca dolara mal olacağını ve ABD ekonomisine zarar vereceğini savunuyor.

    Başkanlık yetkilerini kötüye kullanmasını engellemek için Trump'ı mahkemeye verdiklerini söyleyen Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, şu ifadeleri kullandı, "Başkan Trump'ın, Kongre'nin kanuni bir şekilde eyaletlerimizde yaşayan insanlara aktarmış olduğu vergi gelirlerini tek taraflı olarak yağmalamasına dur demek için dava açıyoruz. Çoğumuz için, Başkanlık Ofisi bir tiyatro salonu değil."

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    Etiketler:
    Duvar, Donald Trump, Meksika, ABD
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