Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor

Daily Beast gazetesi, ABD istihbarat çalışanlarının, Rusya'nın 23 Ocak'ta yabancı temsilcilere gösterdiği füzenin 9М729 seyir füzesi olmadığını iddia ettiğini bildirdi.

Konaşenkov, "Rusya'nın INF'yi ihlal eden 9М729 füzesini geliştirdiği yönündeki tüm suçlamaların sadece CIA ve ABD'nin jeo-uzamsal istihbarat ajanslarının uydurma ‘istihbarat bilgileri' üzerine inşa edildiği açıkça belli oldu" diye konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini öne sürdüğü 9M729 füzesi, 23 Ocak 2019 tarihinde, yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde tanıtılmıştı.

Askeri ataşelere 9M729'un özellikleri hakkında verdiği brifinge ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'nun Rusya'daki ataşeleri katılmayı reddetmişti.