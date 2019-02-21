Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı.
Piri, raporunda Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımladı.
Hukuk devletinin içinin boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye'de demokratik denetim eksikliği bulunduğuna işaret etti.
AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı" dedi.
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