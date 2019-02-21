Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşünde, ABD'nin ‘S-400'lerden vazgeçmeden Patriot alınamayacağı' tezine kesin bir dille karşı çıkmıştı.