‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, Pentagon’un Rusya ve Çin’e karşı yeni bir savaş stratejisi geliştirdiğini söyledi.

Alman haber sitesi Telepolis’te yer alan habere göre, General David Goldfein, yeni taktiğin temel özelliğinin, düşmanın topraklarına derinlemesine girerek zayıf noktalarını vuran ‘gizli istila’ olduğunu belirtti.

Bu taktik sayesinde, ABD birliklerinin düşmana karşı ‘asimetrik avantajlar’ elde edeceklerine vurgu yapan General Goldfein, “Bu hem kültürel hem de teknik alanda temel bir değişikliktir” dedi.

General’e göre, her tür birliğin katılacağı yeni stratejide ana rolü F35 savaş uçakları oynayacak.

Geliştirilmesinin yaklaşık bir yıl süreceği belirtilen plana, 135 milyar dolar harcanması planlanıyor. Goldfein, Pentagon’u bu stratejiyi geliştirmeye iten faktörün Rusya ve Çin’den gelen ‘tehdit’ olduğunu kaydetti.

Telepolis, bu planın ‘Truva Atı’ taktiğini hatırlattığını, ancak ABD’nin silahlarına başarılı bir şekilde karşı koyabilecek Rusya ve Çin’in elindeki modern silahlar gözönüne alındığında, Pentagon’un bu stratejiyi nasıl uygulayacağının merak konusu olduğunu belirtti.