Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önce tek taraflı olarak Kuzey Kore'den nükleer silahlardan arınma koşullarını yerine getirmesini talep etti. Ancak daha sonra yaptırım baskısını azaltma konusuna geçilmesinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Valday Tartışma Kulübü’nün Rus-Vietnam konferansında konuşan Lavrov, Kuzey Kore’nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda varılmış olan anlaşmalara değindi.

Daha önce Pyongyang’ın nükleer deneme ve fırlatmalara son vereceği konusunda anlaşma sağlandığını hatırlatan Lavrov, “Yanıt olarak Kuzey Kore için atom enerjisini barışçıl amaçlarla kullanma programı önerildi ve daha fazla yeni yaptırımın olmayacağı konusunda anlaşma yapıldı” dedi ve ekledi:

“Sonuçta (anlaşma) (Kuzey Kore) tarafından askıya alındı, çünkü yeni yaptırımların açıklanmaması dâhil olmak üzere her konuda anlaşıldıktan sonra bu yaptırımlar Amerikalılar tarafından duyuruldu.”

Rus diplomat, Pyongyang'dan tüm koşulları eksiksiz olarak yerine getirmesini talep edip, ancak ondan sonra yaptırım baskısının hafifletilip hafifletilmeyeceğini düşünmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.