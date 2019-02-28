Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden 'sonuç' çıkmadı

Kuzey Kore ve ABD başkanlaır arasında 8 ay sonra Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve, nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması meselelerinin çözülememesi sebebiyle bir sonuca bağlanamadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Vietnam'daki zirve güzel başlayıp neticesiz sona erdi. Zirvenin bu ikinci gününde önce yine kameralar karşısına geçen ikili daha sonra heyetlerle birlikte görüşmelere devam etti. Kim'in ilk kez bir basın toplantısında Batılı gazetecilerin sorularını yanıt vermesi günün öne çıkan detaylarından oldu.

Öte yandan ortak basın toplantısı beklenirken Trump ve Kim'in otelden planlanandan erken ayrıldığı haberleri ulaştı.

Ardından anlaşma imzalanmayacağına dair Beyaz Saray açıklaması geldi. Daha sonra kameralar karşısına geçen Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma adına daha önemli tesislerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin de yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini aktaran Trump henüz bunu yapamayacaklarını belirtti.

Ancak Trump, Kuzey Kore tarafıyla kötü ayrılmadıklarını, ilerleyen günlerde ilerleme kaydedileceğine inandığını dile getirdi.