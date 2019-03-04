Rus uzmanlardan Türkiye'nin milli uçak hamlesi yorumu: Ankara, Washigton'un kontrolü altından çıkmak istiyor

Oktay, şu bilgileri verdi:

"Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını üreterek, ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak, sanayiyi kalkındırma çalışmalarına ivme kazandırmak ve yeni istihdam yaratmak istediğini belirtti.

Russia Today'e konuşan Arsenal Oteçestva dergisinin satış müdürü Aleksey Leonkov "Bu yaklaşım, askeri nitelikli ulusal havacılık sanayisini geliştirmenin ilk aşaması. Bir sonraki adım, ithal parçaların, aksam ve tertibatın yerli ürünlerle ikame edilmesi ve sonucunda tamamen bağımsız üretime geçiştir" dedi.