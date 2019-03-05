ABD Türkiye'yi 'gelişmekte olan ülkelere' sunulan ticaret programından çıkarıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu. Trump, buna gerekçe olarak Türkiye'nin ekonomisinin 'gelişmiş' olmasını gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı.

Trump'ın Kongre'ye yolladığı mektup, Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Trump'ın mektubunda şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum… Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."