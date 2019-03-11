‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’

Bakanlık yetkilisi, “9 Mart sabahı Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’nın D terminaline dışarıdan girişinde, ABD Büyükelçiliği çalışanının bagajının taranması sırasında, havan topu mermisine benzeyen bir nesne tespit edildi. Olay yerine çağrılan patlayıcı uzmanları, bunun gerçekten üzerinde patlatma mekanizması olan, ancak gövdenin içinde izlerine rastlanmış olsa da patlayıcı bulunmayan bir havan topu mermisi olduğunu doğruladı” diye konuştu.

Rus dışişleri yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre ABD, provokasyon amacıyla savaş gemilerini ve uçaklarını sürekli olarak sınırlarımıza yakın noktalardan geçirerek Rusya’nın güvenliğini sadece dışarıdan test etmekle kalmayıp bunu içeriden de yapmaya çalışıyor, hem de bunun elçilik çalışanlarını devreye sokuyor” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre ABD Büyükelçiliği çalışanı, görev süresinin tamamlanması nedeniyle Rusya’dan ayrılırken boş havan mermisini ‘özel koleksiyonu için’ aldığını ileri sürdü.