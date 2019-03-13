Pompeo, İran’dan ‘normal bir ülke gibi davranmasını’ istedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’dan ‘normal bir ülke gibi davranmasını’ istediğini söyledi.

CERAWeek konferansında konuşan Pompeo, “İran normal bir ülke gibi davranıncaya kadar yaptırım politikasını sürdüreceğiz” dedi.

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin ile Almanya 2015'te İran’ın nükleer sorununu çözmek için tarihi bir anlaşma imzaladı. BM Güvenlik Konseyi, ABD ve AB’nin İran’a karşı uyguladığı ekonomik ve mali yaptırımların kaldırıldığı Ortak Kapsamlı Eylem Planı kabul edildi.

ABD, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve 2015’te kaldırılan yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.