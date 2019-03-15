ABD Genelkurmay Başkanı: Önleyici nükleer saldırı düzenleme politikasından vazgeçmemeliyiz

ABD Senatosu'ndaki görüşmeler sırasında konuşan Dunford, önleyici nükleer saldırılardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek bunun düşman ülkelerin ABD'ye saldırma kararı alma sürecini daha zor hale getirdiğini ifade etti.
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington'un önleyici nükleer saldırı düzenleme politikasından vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Senatosu'ndaki görüşmeler sırasında konuşan Dunford, önleyici nükleer saldırılardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek bunun düşman ülkelerin ABD'ye saldırma kararı alma sürecini daha zor hale getirdiğini ifade etti.
ABD, Beyaz Miğferler örgütüne ve Suriye’de 2011’den bu yana uluslararası hukuka yönelik işlenen 'en ciddi suçları' araştırma mekanizmasına (IIIM) destek için 5 milyon dolar harcayacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne saldırı planlayan Hayat Tahrir eş-Şam'a yönelik Türkiye'nin onayı alındıktan sonra noktasal hava saldırısının düzenlendiğini belirtti.
ABD ordusunun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi bu yıl test edeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’dan ‘normal bir ülke gibi davranmasını’ istediğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)