Avusturya'dan Avrupa'ya: Trump'ın emir eri olmayın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını eleştirip çok ileri gittiğini söyledi. Sol kanattan ve Yeşiller'den gelen akademisyen kökenli Van der Bellen, Avrupa hükümetlerine Trump'ın emir eri olmamaları çağrısı yaptı.

Mülakat verdiği Alman gazetesi Die Welt tarafından 'Avusturya'nın vicdanı' diye nitelenen Alexander Van der Bellen, Avrupa hükümetlerini ABD'den bağımsız davranmaya çağırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı şunları söyledi: ''Trump ıslık çaldığında Avrupalılar dansa kalkmak zorunda değil. Bu söylediklerin başka ihtilaf konuları için de geçerli."