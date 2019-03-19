Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirtirken "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

Amerikan basınına göre Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline gelen Bolton, ABD-Türkiye ilişkilerine ayakbağı olan pek çok büyük engel bulunduğunu, S-400'ün bunlardan birini oluşturduğunu söyledi.

Catsimatidis'in "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusu üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkileri olumsuz etkileyen pek çok sorun olduğunu anlattı:

"Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele… Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele…"