Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun

Amerikan basınına göre Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline gelen Bolton, ABD-Türkiye ilişkilerine ayakbağı olan pek çok büyük engel bulunduğunu, S-400'ün bunlardan birini oluşturduğunu söyledi.
Catsimatidis'in "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusu üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkileri olumsuz etkileyen pek çok sorun olduğunu anlattı:
"Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele… Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele…"
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