Trump'tan Brezilya'ya: NATO veya ittifakla ilgili durumuna bakacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Oval Ofis'te ilk kısa görüşmede ABD ile Brezilya arasındaki askeri ilişkileri daha da geliştireceklerini vurgulayan Trump, "NATO veya ittifakla ilgili durumuna çok güçlü bir şekilde bakacağız" sözleriyle, Brezilya'nın NATO üyesi olmasına destek vereceğini dile getirdi.