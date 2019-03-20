‘Yaptırımlardan uzun vadede kaybedecek olan ülke ABD’

Yatırım uzmanı Gari Korolev, Rusya’nın ekonomisinin Batı’nın yaptırımlarından kısa vadede belki de zararlı çıkacağını, fakat uzun vadede pazardaki kayıplarından ve kaçırılan fırsatlardan dolayı kaybedecek olan ülkenin ABD olacağını belirtti.

Spire Wealth Management şirketine bağlı Sovereign fonunun özel varlıklarının yönetiminden sorumlu direktörü Gari Korolev, Doing Business finans forumu kapsamında yaptığı konuşmada Rus ekonomisinin Batı’nın yaptırımlarından kısa vadede belki de zararlı çıkacağını, fakat uzun vadede pazar kayıplarından ve kaçırılan fırsatlardan dolayı kaybedecek olan ülkenin ABD olacağını belirtti.

Korolev, “Kısa vadede zararlı çıkan Rusya olur, zira (bu tür yaptırımları aşmak) çok zor. Uzun vadede ise kaybeden ABD olacak, çünkü Amerikan şirketleri o pazarı kaybediyor ve oluşan boşluklar rakipleri tarafından dolduruluyor. Amerikalı bürokratların ve kurumların diğer bir kâbusu ise, Rusya’nın bu boşlukları dolduracak olan kendi sanayiini kuracak olması” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Amerikan şirketlerinin Rusya ile iş ilişkilerini korumak istediklerini vurgulayan Korolev, şöyle devam etti:

“Amerikan şirketleri Rusya pazarına her zaman ilgi duyuyor, fakat bu ilgi, Amerikan hükümetinin misilleme tehdidi nedeniyle Rusya'da iş yapan Amerikan aktörlerini korkutan yaptırımlarla gölgeleniyor ve sınırlanıyor.”

Korolev, yeni yaptırımların Amerikan iş dünyasını, karlı ve gelecek vat eden bir iş fırsatı yaratmasına rağmen Rusya’dan giderek daha çok caydırdığını sözlerine ekledi.