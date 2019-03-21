İsrail: Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olaran tanıyın

Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu uluslararası topluma işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" tanımaları çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.
Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu uluslararası topluma işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" tanımaları çağrısı yaptı.
ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabileceklerini belirtti.
Yatırım uzmanı Gari Korolev, Rusya’nın ekonomisinin Batı’nın yaptırımlarından kısa vadede belki de zararlı çıkacağını, fakat uzun vadede pazardaki kayıplarından ve kaçırılan fırsatlardan dolayı kaybedecek olan ülkenin ABD olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Brezilya için NATO üyeliği ya da başka bir ittifak seçeneklerini güçlü bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirtirken "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.
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