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15:58 21 Mart 2019
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    İsrail: Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olaran tanıyın

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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bölgesel tur kapsamında İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

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    Görüşmenin ardından Pompeo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Netanyahu uluslararası topluma işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" tanımaları çağrısı yaptı.

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    Etiketler:
    İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, Mike Pompeo, Golan Tepeleri, İsrail, ABD
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