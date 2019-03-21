ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir

ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabileceklerini belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma imzalamasıyla birlikte ABD ile yaşanan kriz sürüyor. ABD'nin bir süredir pazarlık konusu yaptığı F-35 teslimatı için hazırlıkları yakında durdurabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" dedi.

Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söyledi.

ABD'nin konuya ciddiyetle yaklaştığını ve güçlü bir mesaj göndermek istediğini söyleyen Wheelbarger, takip edilecek adımlarla ilgili bir detay ise vermedi.