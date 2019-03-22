'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'de "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" diye yazdı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı tepki yarattı.

Suriye resmi haber ajansının aktardığına göre bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Trump'ın ifadelerinin ABD'nin İsrail'e yönelik 'körü körüne tarafgirliğini' gösterdiğine vurgu yaptı. Kaynak, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" dedi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski İsrail: Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olaran tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, ''Dün ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi, yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1967'den bu yana İsrail'in altında bulunmaktadır. Sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi toraklarından göçe zorlamıştır. Böyle bir hassas meselede sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz '' diye konuştu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına ilişkin, ''Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' deniliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanımanın vakti geldiği yönündeki ifadeleriyle uluslararası hukuku doğrudan ihlal ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine, "Avrupa Birliği, uluslararası hukuka uygun olarak, İsrail'in Haziran 1967'den bu yana işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyor" ifadelerini kullandı.