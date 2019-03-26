'Trump’ın Golan kararı, Ortadoğu’da yeni bir gerilim sarmalına yol açar'

ABD Başkanı, kararnameyi imzaladıktan sonra "Bunun gerçekleşmesi uzun zaman aldı. Bunu İsrail halkına ver" ifadelerini kullandı.

Trump'ın kararına tepki yağdı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Trump'ın kararı, " Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı " olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri hakkındaki kararnameyi imzalaması konusunda, "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

ABD'nin Golan Tepeleri çıkışıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur " dedi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuveyt tarafından yapılan açıklamada, Golan'ın 'işgal edilmiş Arap toprağı' olduğu belirtilerek Trump'ın İsrail egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Ortadoğu’da gerilim sarmalına yol açabileceğini belirtti.