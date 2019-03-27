ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'deki Kürt grupları eğitmeye devam edeceğiz

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'deki Kürt oluşumları eğitmeye devam edeceklerini söyledi. Dunford'a göre Suriye'de yok edilmesine rağmen IŞİD, uluslararası arenada tehdidini sürdürüyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Dunford, "Özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik, IŞİD'le mücadele görevini sonuna kadar götürmek için Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ortaklık yapılmasını kapsıyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik çıkarlarının güvence altına alınmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Dunford, "Trump'ın Suriye'de kalan birliğin görevine devam etmesi kararına istinaden şu anda geçerli kısa vadeli planımız, Kürt partnerlerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.