Stoltenberg: 1999'daki Yugoslavya bombardımanı gerekli ve meşruydu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak güçlerinin 1999 yılında eski Yugoslavya'da düzenlediği bombardımanın gerekli ve meşru olduğunu savundu.

Sırbistan haber ajansı Tanyug'a demeç veren Stoltenberg, "1999 yılındaki hava saldırısının anılması, başta sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenler olmak üzere birçok kişi için çok acı verici. Çatışmalar sırasında her iki taraftan birilerini kaybeden herkese başsağlığı diledim" dedi.

Stoltenberg, NATO güçlerinin operasyona, Yugoslav güçlerin 1998 sonuna kadar Kosova'dan 300 binin üzerinde yerli Arnavut'u kovması nedeniyle, insani felaketin önüne geçmek için başladığını öne sürdü.

Yaşanan kriz nedeniyle NATO'nun güç kullanmasının gerekli ve meşru olduğunu savunan Stoltenberg, "Amaç, Kosova'daki sivillere yönelik askeri eylemleri ve baskıları sona erdirmek, sığınmacıların dönmesini sağlamak ve insani kuruluşların bölgeye erişimini temin etmekti. Operasyon amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.