İngiliz parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazken, Gümrük Birliğini içeren seçenek sadece üç farkla reddedildi.
İngiliz parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.
İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazken, Gümrük Birliğini içeren seçenek sadece üç farkla reddedildi.
Venezüella'ya Rus askeri uzmanların gönderilmesine ilişkin olarak Moskova'nın diğer başkentlerle yürüttüğü ikili ilişkilerin üçüncü ülkeleri endişelendirmemesi gerektiğini belirten Peskov, Trump'a Rusya'ya nerede bulunup bulunmayacağını söylememe tavsiyesinde bulundu.
Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido, yaklaşık 100 bin dolara mal olan yurtdışı seyahatlerinin nasıl finanse edildiği konusunda açıklama yapmayı reddetti.
ABD'nin, Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı almasının yankıları sürüyor. Suriye, ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini İsrail'e vermesi önerisinde bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak güçlerinin 1999 yılında eski Yugoslavya'da düzenlediği bombardımanın gerekli ve meşru olduğunu savundu.
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