Lockheed Martin’den Riyad için 2.5 milyar dolarlık THAAD sistemi anlaşması

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) dün yayınlanan açıklamada, Lockheed Martin’le, Suudi Arabistan’a satılması planlanan ‘Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemlerinin’ (THAAD) üretimini kapsayan 2.5 milyar dolarlık kontrat imzalandığı bildirildi.
Amerikan savunma devi Lockheed Martin’in, Suudi Arabistan’a satılması planlanan ‘Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemlerini’ (THAAD) üretmek üzere Pentagon’la 2.5 milyar dolar tutarında ek kontrat imzalandığı açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) dün yayınlanan açıklamada, Lockheed Martin’le, Suudi Arabistan’a satılması planlanan ‘Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemlerinin’ (THAAD) üretimini kapsayan 2.5 milyar dolarlık kontrat imzalandığı bildirildi.
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