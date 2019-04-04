‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’

Çekya istihbarat servisleri eski bakanı Yaroslav Başta, Sputnik’e verdiği demeçte bugün kuruluşunun 70. yılı dolan NATO’ya 1999’da eskiden doğu blokunda yer alan Çekya, Polonya ve Macaristan’ın nasıl dâhil olduklarını anlattı.

Başta, “O zamanlar ben, önce Çek parlamentosunun muhalif milletvekili, sonra da sosyal-demokrat hükümetin bir üyesi olarak cumhuriyetimizin NATO’ya üye olmasından yana olduğum için, o zamanki motiflerimizle ilgili açıklık getirmek isterim. Mesele şu ki, Çek politikasına iki tarihi sarsıntı damga vurmuş durumda. Bunların ilki, hem o zamanki hasımlarımızın, hem de müttefiklerimizin yer aldığı 1938 Münih Antlaşması. İkincisiyse Ağustos 1968’de 5 sosyalist ülkenin ordularının Çekoslovakya’yı işgal etmesi oldu. Bu olayları hatırlayarak NATO’ya üye olmaktan yana oy kullandık” diye konuştu.

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Doğu Avrupa ülkelerinin İttifaka üye olmasından 14 gün sonra NATO’nun Yugoslavya’ya karşı operasyonun başladığını ve Çekoslovakya’nın harekata katılmak durumunda kaldığını hatırlatan Başta, “1999’da Başbakan olan Çekya Devlet Başkanı Miloş Zeman geçen ay, bizim Yugoslavya’daki harekatta yer almamızın hata olduğunu açıkladı. Bu konuda onunla hemfikirim” ifadelerini kullandı.

Başta’ya göre NATO, daha sonraki gelişme sürecinde yeni tarihin en başarılı savunma örgütünden asimetrik müttefik kararlarının yürürlükte olduğu siyasi bir örgüte dönüştü.

“Şu anki ABD Başkanı Donald Trump, bazı konuşmalarıyla NATO’yu Amerikan silahlarını ve askeri yardımlarını alanların kulübü gibi bir konuma düşürdü. Bu kulüpteki üyelik, her bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2 ila 4’ü tutarındaki askeri harcamalarla belirleniyor” diyen Başta, bu arada Çekya’da, modern dünyada NATO üyeliğinin gerekli, fakat yetersiz olduğu yönünde bir algı oluştuğuna da dikkat çekti.