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    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'

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    Suudi Arabistan'ın ABD'de OPEC üyelerine anti tröst davaları açılmasına izin veren yasanın çıkarılması halinde petrolünü dolar dışındaki para birimleri üzerinden satmakla tehdit ettiği öğrenildi. Bunun gerçekleşmesi halinde petro-doların çökeceği belirtiliyor.

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    Suudi enerji politikasını yakından takip eden kaynaklara göre, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yakması ihtimaline karşı, Riyad'daki enerji yetkilileri, petrolü dolar cinsinden satmayı bırakma kartını çıkardı.

    Etiketler:
    petrodolar, Petrol, OPEC, Suudi Arabistan, ABD
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