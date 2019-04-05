'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye’nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" dedi.