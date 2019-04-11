WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alındı.
İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınarak Londra Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.
Assange'ın gözaltına alınırken "İngiltere, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu girişimine direnmeli" diye bağırdığı duyuldu.
ABD Adalet Bakanlığı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange aleyhinde suç duyurusunda bulundu ve kendisini bilgisayar müdahalesinde bulunmak ve gizli verileri çalmak için Chelsea Manning ile görüşmekle suçladı. Suçlu bulunursa, ABD hapishanesinde 5 yıla kadar sürebilir.
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