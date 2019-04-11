‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’

Arreaza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar (ABD), Venezüella’daki insani yardımla ilgili bazı gereçler organize ediyor. Ardından (ABD Başkan Yardımcısı) Mike Pence ve Avrupalılar, teknik şov düzenliyor ve politik, ekonomik ve hatta askeri tehditlerini hayata geçiriyorlar. BM’nin böyle kullanılmasına izin verilmemeli” diye yazdı.

Daha önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, BM’ni, Venezüella’da muhalif lider Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanımaya çağırmıştı.