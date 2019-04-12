Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem

2016 ABD başkanlık seçimleri sürecinde de sahneye çıkan WikiLeaks, Demokrat Partililere ait binlerce elektronik yazışmayı sızdırmıştı. Bu yazışmalar arasında partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasından sorumlu John Podesta'nın e-postaları da bulunuyordu.
Ancak her zamanki gibi çark eden Trump, bugün Assange ile ilgili sorular karşısında şu mesajları verdi:
"WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum. Suçlamalar hakkında fikir, tutuklanmasıyla ilgili görüş sahibi değilim."
İngiliz mahkemesi WikiLeaks kurucusunu Julian Assange'ı kefaletle serbest kalma şartlarını ihlalden tutuklayarak mahkum etti. ABD Adalet Bakanlığı da Assange hakkında iddianame açıklayıp ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol alıp Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmakta Chelsea Manning'e yardım etmekle suçladı.
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