Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem

2016 ABD başkanlık seçimleri döneminde Cumhuriyetçilerin adayı iken WikiLeaks’le ilgili övgü dolu sözler dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, dün gözaltına alınan Assange ile ilgili sorulara "WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum'' diye devap verdi.

2016 ABD başkanlık seçimleri sürecinde de sahneye çıkan WikiLeaks, Demokrat Partililere ait binlerce elektronik yazışmayı sızdırmıştı. Bu yazışmalar arasında partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasından sorumlu John Podesta'nın e-postaları da bulunuyordu.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında

O dönemde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump da WikiLeaks’le ilgili övgü dolu sözler dile getirmişti. 2016 seçiminden başkan çıkan Trump, örneğin "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokrat Parti neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi" mesajını paylaşmıştı.

Ancak her zamanki gibi çark eden Trump, bugün Assange ile ilgili sorular karşısında şu mesajları verdi:

"WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum. Suçlamalar hakkında fikir, tutuklanmasıyla ilgili görüş sahibi değilim."

İngiliz mahkemesi WikiLeaks kurucusunu Julian Assange'ı kefaletle serbest kalma şartlarını ihlalden tutuklayarak mahkum etti. ABD Adalet Bakanlığı da Assange hakkında iddianame açıklayıp ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol alıp Savunma Bakanlığı bilgisayarlarının şifresini kırmakta Chelsea Manning'e yardım etmekle suçladı.