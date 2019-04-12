Lavrov, 'ABD dürüstçe rekabet edemiyor' dedi, Türkiye'yi örnek gösterdi

Lavrov, "Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeler buna bir örnek. NATO üyesi Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak için Rus silahı alma kararı nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler ve daha birçok gelişme birer örnek niteliğinde" dedi.
ABD'nin ekonomi alanında artık dürüstçe rekabet edecek güçte olmadığını, yaptırım ve tehditlere başvurduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yöneltilen tehditleri örnek olarak sundu.
Lavrov, "Kuzey Akım-2'yle ilgili gelişmeler buna bir örnek. NATO üyesi Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmak için Rus silahı alma kararı nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditler ve daha birçok gelişme birer örnek niteliğinde" dedi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkesine saldırılar için kullanılmaması gerektiğini belirtti.
WikiLeaks kurucusu Assange, 6 yıldır sığınma talebiyle bulunduğu Ekvador Büyükelçiliği binasında İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar'' diye konuştu.
Sputnik'e demeç veren Komsomolskaya Pravda gazetesinin köşe yazarı emekli Albay Viktor Baranets, ABD'nin son yıllarda uluslararası silah pazarında saygıdeğer bir rakipten ziyade bir haydut gibi davrandığını belirtti.
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