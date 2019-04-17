NBC: Facebook kullanıcı bilgilerini rakipleriyle mücadele için kullandı

NBC News televizyonu, eline geçen belgelere dayandırdığı haberinde sosyal medya devi Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini rakipleriyle mücadele ve partnerlerine yardım için kullandığını bildirdi.

Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini rakipleriyle mücadele ve partnerlerine yardım için kullandığını aktaran NBC News, bu bilgilerin Facebook’un ağda ifşa edilen e-posta, chat dökümleri, sunumlar, elektronik tablolar ve toplantı tutanaklarından elde edildiğini belirtti.

Haberde, bu belgelerden Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in, şirketin müdürleri ve yöneticileriyle birlikte kullanıcıların kişisel bilgilerini partner şirketleri etkilemek için kullandığının anlaşıldığı kaydedildi. Facebook’un bazı durumlarda kullanıcıların bilgilerine ulaşım sağlayarak şirketleri ‘ödüllendirdiği’, kimi durumlardaysa rakip şirketlere veya rekabet eden uygulamalara bu bilgilere ulaşmalarına izin vermediği öğrenildi.

Haberde aktarıldığı üzere Facebook, sosyal ağda reklam için para harcayan Amazon’a, kendi akıllı telefonu Amazon Fire Phone’u devreye aldığı dönemde kullanıcı bilgilerine erişim olanağı sağladı ve bununla birlikte, ‘fazla popüler olan’ rakibi Messenger için kullanıcı bilgilerinin erişime kapalı olması için görüşmeler yaptı.

Belgelere göre Facebook en sonunda kullanıcı bilgilerini doğrudan satmayıp, Zuckerberg’in özel ‘dostları’ kabul edilen ya da Facebook için para harcayan ve onunla ‘değerli bilgilerini’ paylaşan uygulama tasarımcılarına dağıtma kararı aldı.

Facebook’un reklam harcamaları veya şirket yöneticileriyle olan ilişkileri nedeniyle tasarımcıları ve partnerlerini tercih ettiğini reddettiği belirtilen haberde, sosyal ağın yasaları çiğnemekle suçlanmadığı vurgulandı.