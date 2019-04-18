Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Kuzey Kore’nin yeni bir taktik güdümlü silah sistemi denemesinin nedeninin dünyanın diğer ülkelerine kendini hatırlatmak istediği yorumunda bulundu.

Gazetecilere konuşan Şamanov, “Silah denemesi yapılması bizi unutmayın diye hatırlatmak amaçlı. Herkese kendini hatırlatma girişimi” dedi.

© REUTERS / KCNA Sonuçsuz müzakerelerin ardından Kuzey Kore'den yeni silah denemesi

“Uluslararası anlaşmalara göre, tüm denemeler hakkında bilgi vermek gerekiyor. Günümüzde füze teknolojileri özel dikkat gerektiriyor. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın temellerine zarar verilmesi doğrultusunda, askeri-teknik anlamda yeni anlaşma formatı geliştirilmesine yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlar büyük ihtimalle çok taraflı olacak” diyen Şamanov bu taraflar arasında Rusya, ABD, Çin ve Kuzey Kore’yi saydı.

Kore Merkezi Haber Ajansı taktik güdümlü silahın güçlü başlık taşıyabildiği ve birden fazla hedefe karşı denendiğini aktardı.