'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Demokrat Senatör Menendez, ilişkilerin kötüleşmeye devam etmesi halinde, ABD'nin Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşımayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulunca, bunun olacağına inanmasa da, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için üslerini taşımak da dahil olmak üzere gereken her şeyi yapabileceğini söyledi.

Menendez şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin yanlış yolu seçeneğine inanmıyoruz. Fakat eğer bu olursa ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin güvenliği korumak için yapabileceğimiz her şeyi yaparız. NATO'nun 5. maddesiyle belirlenen sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Üsleri ve buralardaki güçleri taşımak da dahil, bize gerekli olan her şeyi yapacağız. İşlerin bu noktaya varmamasını umuyoruz.”