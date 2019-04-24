ABD Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Akdeniz’de Abraham Lincoln ve John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri ile yapılan tatbikatın Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklamasını yaptı. Huntsman, tatbikatın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması için Rusya’nın ‘istikrarsızlığa yol açan’ eylemlerine son vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti.

Abraham Lincoln ve John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri 23 Nisan’da Akdeniz’de ortak tatbikata başladı. Bölgedeki grup arasında 130 uçak, 10 gemi, 9 bin asker bulunuyor. Abraham Lincoln filosu ile John C. Stennis saldırı grubu, 2016’dan beri ilk kez Akdeniz’de aynı anda faaliyet gösteriyor.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, USS Abraham Lincoln gemisinden saldırı grubunun eylemlerini gözlemledi.

Huntsman “Akdeniz’deki iki uçak taşıyıcının her biri, uluslararası diplomasinin 100 bin tonluk birer temsili. Bu gemilerin güçlü savunması ile birleşen diplomatik temaslar ve diyalog; Rusya’ya, ABD ile gerçekten daha iyi ilişkilere sahip olmak istiyorsa, dünyanın dört bir yanındaki istikrarsızlığa yol açan eylemlerine son vermesi gerektiğini gösteriyor” dedi.