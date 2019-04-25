Kayıt
20:20 25 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD, İngiltere ve NATO’daki müttefiklerinin silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi en önemli stratejik konularda dahi temel kurallardan vazgeçebildiklerini belirtti.

    Karikatür

    Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu yıl sekizincisini düzenlediği Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Narışkin, ABD, İngiltere ve NATO’daki müttefiklerinin silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi en önemli stratejik konularda dahi temel kurallardan vazgeçebildiklerini ve böylelikle kendilerinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ettiklerini kaydetti.

    “ABD, İngiltere ve bu ülkelerin NATO’daki en sadık müttefiklerinin, silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi stratejik istikrar açısından en önemli konularda dahi temel kurallardan ve çok taraflı düzenlerden aşamalı olarak vazgeçtiklerini görüyoruz” diyen Narışkin, ekledi:

    “Kendilerinin kurmuş oldukları finansal-ekonomik sistemi için temel oluşturan serbest ticaret ilkesini çiğniyorlar.”

    Narışkin ayrıca ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku keyfi bir şekilde yorumlayarak, egemen devletlerin topraklarına saldırdıklarını, ‘on ve hatta yüz binlerce sivili öldürdüklerini, jeopolitik rakiplerine yaptırım uyguladıklarını’ vurguladı.

    Etiketler:
    NATO, İngiltere, ABD, Batı, Sergey Narışkin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    • Karikatür
      Son güncelleme: 19:32 24.04.2019
      19:32 24.04.2019

      ABD Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti

      ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Akdeniz’de Abraham Lincoln ve John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri ile yapılan tatbikatın Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklamasını yaptı. Huntsman, tatbikatın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması için Rusya’nın ‘istikrarsızlığa yol açan’ eylemlerine son vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 20:09 23.04.2019
      20:09 23.04.2019

      Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti

      Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin, IŞİD üyesi bir grubun Suriye’deki yenilgilerinin ardından Güney Afrika’ya gittiğini söyledi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 14:48 22.04.2019
      14:48 22.04.2019

      'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'

      ABD'li Demokrat Senatör Robert Menendez, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, ABD'nin, bu ülkedeki üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebileceğini söyledi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 14:11 18.04.2019
      14:11 18.04.2019

      Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı

      Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Kuzey Kore’nin yeni bir taktik güdümlü silah sistemi denemesinin nedeninin dünyanın diğer ülkelerine kendini hatırlatmak istediği yorumunda bulundu.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet