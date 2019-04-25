Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD, İngiltere ve NATO’daki müttefiklerinin silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi en önemli stratejik konularda dahi temel kurallardan vazgeçebildiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu yıl sekizincisini düzenlediği Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuşan Narışkin, ABD, İngiltere ve NATO’daki müttefiklerinin silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi en önemli stratejik konularda dahi temel kurallardan vazgeçebildiklerini ve böylelikle kendilerinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ettiklerini kaydetti.

“ABD, İngiltere ve bu ülkelerin NATO’daki en sadık müttefiklerinin, silahlanma ve kitlesel imha silahlarının üzerindeki kontrol gibi stratejik istikrar açısından en önemli konularda dahi temel kurallardan ve çok taraflı düzenlerden aşamalı olarak vazgeçtiklerini görüyoruz” diyen Narışkin, ekledi:

“Kendilerinin kurmuş oldukları finansal-ekonomik sistemi için temel oluşturan serbest ticaret ilkesini çiğniyorlar.”

Narışkin ayrıca ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku keyfi bir şekilde yorumlayarak, egemen devletlerin topraklarına saldırdıklarını, ‘on ve hatta yüz binlerce sivili öldürdüklerini, jeopolitik rakiplerine yaptırım uyguladıklarını’ vurguladı.