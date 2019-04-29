Kuveyt Dışişleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma planlarından endişeli

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre Carallah, "İran'ın bu tehditlerinden endişe duyuyoruz ve her zaman bölgemizi gerilimden uzak tutmaya, hayati öneme sahip bu bölgede aklıselim, erdem ve barışın hakim olmasını sağlamaya çabalıyoruz" dedi.

İran’ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak çöpe atıp yaptırımlar rejimine geri dönen ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son hamlesi, Türkiye’nin de dahil olduğu sekiz ülkeye tanıdığı petrol alımı muafiyetine son vermek olmuştu. ABD, 2 Mayıs’ta süresi dolan petrol muafiyetlerinin yenilenmeyeceğini duyururken, İran’ın petrol satışını ‘sıfıra indirme’ hedefini koyarken Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma uyarısında bulunmuştu.