Lavrov görüştüğü ABD dışişleri bakanlarının sayısını tiye aldı

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Akdeniz’de Abraham Lincoln ve John C. Stennis uçak taşıyıcı gemileri ile yapılan tatbikatın Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklamasını yaptı. Huntsman, tatbikatın ABD ile iyi ilişkilere sahip olması için Rusya’nın ‘istikrarsızlığa yol açan’ eylemlerine son vermesi gerektiğini gösterdiğini iddia etti.