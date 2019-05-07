'ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Ortadoğu'ya sevk edeceklerini duyurmasını yorumlayan Hemicker, "Bu, 100 bin tonluk bir blöf değil mi?" sorusunu sordu.

Bu görüşünü iki gerekçeyle destekleyen Alman yazar, "Birincisi, geçmişte ABD uçak gemileri, Trump yönetimi tarafından sarf edilen sözlerden sonra uygulama aşamasına geçmedi. İkincisi de, İran kıyılarındaki ABD uçak gemisi varlığı, çok uzun süredir bir istisna değil, kural. Kaldı ki, birçok kişi, USS Abraham Lincoln'ün halihazırda Arap Yarımadası'na yöneldiğine dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.