Rus Dışişleri: Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak

Washington’da düzenlenen Doing Business with BRICS Konferansı’na katılan Kalugin, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS Grubunu oluşturan beş ülkenin Merkez Bankalarının karşılıklı ticarette para birimlerinin kullanımı imkanlarını düzenli olarak ele aldığını kaydederek, ‘Tabii ki başta bu yöndeki çalışmalar ikili format üzerinden yütürülecek, mesela Rusya ile Hindistan arasındaki ticarette ulusal paraya geçiş süreci değerlendirilecek. Çünkü beşli diyaloğun kurulması için uygun ortamın oluşması lazım. Bu, bizim için öncelikli bir hedef, ama buna doğru adım adım ilerlemeli’ ifadelerini kullandı.

Kalugin, BRICS çerçevesinde ulusal para birimleriyle yapılacak ticaret hacminin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde önemli ölçüde artabileceği tahmininde bulundu.