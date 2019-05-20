ABD'nin kararına ilk ses Google'dan: Huawei ile işbirliğini askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, bazı alanlarda işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Çin tarafından yapılan açıklamada ise, kararla ilgili olarak 'bekleyin ve görün' uyarısı yapıldı.

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler gibi bazı alanlarda işbirliğini askıya aldıklarını açıkladı. İki firma arasındaki ilişki sadece açık kaynak ürünler alanında sürecek.

Google şirketinin sözcüsü "Şirketin talimata uyduğunu ve etkilerini gözden geçirdiklerini" bildirdi.

Huawei marka telefonların, Google tescilli uygulama mağazası Google Play, Gmail, hartialar ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Ancak Google’ın yeni Android işletim sistemini sürmesinin ardından Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için 'bekleyin ve görün' uyarısı yapıldı.