İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı. May konu hakkında Kraliçe'yi bilgilendirdiğini de belirtti. May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve 'görevi bırak' çağrıları artmıştı.

Aylardır Brexit çıkmazını aşmaya çalışan İngiltere’de, süreci kötü yönettiği eleştirilerinin odağında olan Başbakan Theresa May, 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

Muhafazkar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubu başkanı Graham Brady ile yaptığı toplantının ardından Başbakanlık konutu önünde bir basın açıklaması yapan May, "Hayatımın en büyük onuru olan bu görevi kısa bir süre içerisinde bırakacağım. İngiltere tarihindeki ikinci kadın başbakanım ama kesinlikle sonuncu değilim. Aşık olduğum bu ülkeye hizmet etme görevini husumet içerisinde değil, büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum" ifadelerini kullandı.